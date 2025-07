È morto a 86 anni Silvano Nencini, storico giornalista e cineoperatore Rai, noto per aver documentato importanti eventi internazionali, tra cui i viaggi di Papa Wojtyła e numerosi conflitti armati. Iniziò la carriera a Firenze negli anni '70 e lavorò anche a Londra e a Roma per il Tg2. Fu ferito e arrestato in Egitto nel 1981, scambiato per uno degli attentatori del presidente Sadat durante una parata militare. Realizzò celebri reportage dall’Afghanistan, dall’Iraq e da molte zone di guerra, collaborando anche con la CNN. L’Associazione Stampa Toscana ha espresso cordoglio alla famiglia.

