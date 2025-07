Elezioni regionali, Rossi (Cgil): "Bene proposta Giani per tavolo programmatico forze politiche e sociali"

L’invito e le proposte di merito che il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha avanzato per la costruzione di un Tavolo programmatico che coinvolga le forze politiche progressiste, assieme alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni, per confrontarsi sul programma per le prossime ed imminenti elezioni regionali, va nella giusta direzione.

Sarà anche l’occasione per costruire uno schieramento progressista allargato incardinato sull’asse Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra considerando anche un coinvolgimento della sinistra politica e sociale presente nella nostra regione.

Ritengo che sia importante mettere al centro la tenuta e difesa del nostro sistema manifatturiero, fatto di industria, distretti ed artigianato, realizzando una robusta Agenzia per lo sviluppo dotata di importanti risorse, una IRI toscana insomma. Lotta alle rendite, acqua pubblica, sanità pubblica efficace e vicina ai territori ed ai cittadini, reddito sociale di cittadinanza e lotta alle diseguaglianze, cura dell’ambiente e del territorio a fronte della crisi climatica, transizione ecologica socialmente sostenibile sono i temi che dovranno far parte della discussione, che dovrà essere la più ampia e diffusa possibile.

Bisogna avere l’obiettivo e l’ambizione di riportare al voto – e dentro le istituzioni democratiche – le migliaia di cittadine e cittadini toscani che hanno smesso di votare non trovando rappresentanza e risposte ai loro bisogni, a partire da quelli materiali.

Le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori, e dei soggetti più deboli, devono essere centrali nelle scelte di governo della regione: è per noi un elemento che deve essere colto dalle forze politiche che vogliono rappresentare adeguatamente e credibilmente il mondo del lavoro.

Firmato: Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana

