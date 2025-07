Empoli Nostra - Storie, Masolino a Empoli: l’affresco di Sant'Orsola rimasto nascosto per secoli

È tornata la rubrica Empoli Nostra – Storie, curata da Paolo Pianigiani, appassionato di storia locale e fondatore dell’omonimo gruppo Facebook. Il progetto, in collaborazione con Radio Lady e Gonews.it, vuole riscoprire e raccontare l’anima profonda dell’Empolese Valdelsa, attraverso storie autentiche, interviste e documenti d’archivio.

La puntata andata in onda il 9 luglio 2025 è stata dedicata a Masolino da Panicale, pittore del primo Rinascimento, e a un suo affresco nascosto per secoli nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli. Una storia affascinante, raccontata come sempre da Paolo Pianigiani.

Tutto ha inizio con una scoperta casuale: il proposto Don Guido Engels trova una cronaca manoscritta redatta dai suoi predecessori, da cui emerge la notizia di un affresco dimenticato. Ma l’episodio che ha portato al suo ritrovamento risale al 27 agosto 1943, quando, rimuovendo uno scialbo (uno strato d’intonaco), affiora un frammento d’affresco.

Il merito va a Don Giulio Lorini, che voleva abbellire la chiesa in vista della visita dell’arcivescovo di Firenze, Elia Dalla Costa, prevista per il 26 dicembre di quell’anno. Visita che però non avvenne mai a causa del bombardamento della stazione e delle Cascine di Empoli.

Don Lorini sapeva, da documenti e studi, che nella chiesa erano presenti opere di Masolino, e così si rivolse a Ugo Procacci, massimo esperto dell’epoca. Nella parete del transetto destro, sopra una cantoria che ospitava un organo, appariva un frammento con una Madonna con il Bambino fra due angeli. Procacci, vedendolo, affermò: "Questo è sicuramente un Masolino, ma non ho idea di cosa si tratti".

Dal frammento si poteva intravedere un gruppo di una decina di ragazze che si rivolgevano a una figura centrale ammantata da un vaio, che come spiega Pianigiani "il vaio è un piccolo animale, la cui pelliccia era indossata dalle signore come simbolo di potere e ricchezza". L’affresco, in origine ben più esteso, era stato in gran parte coperto e cancellato nel corso dei secoli, come accaduto anche ad altri cicli pittorici nella collegiata. Le mode artistiche e i dettami successivi al Concilio di Trento portarono infatti alla rimozione o copertura di molte opere antiche, ritenute superate.

La certezza che si trattasse di un’opera di Masolino venne rafforzata da un documento inedito: una sorta di ricevuta, scoperta nel 1905 da Giovanni Poggi nell’Archivio di Stato, che attesta la presenza del pittore a Empoli:

Ma già nel 1920 un grande studioso americano, Bernard Berenson, aveva attribuito a Masolino la Madonna con il Bambino tra due angeli, conservata nella chiesa di Sant’Agostino. Fu fotografata all’epoca da Harry Burton, destinato a diventare celebre per i suoi scatti nella tomba di Tutankhamon.

Nel 1947 lo storico dell’arte Mario Salmi identificò il frammento affiorato nella chiesa degli Agostiniani come Sant’Ivo e i pupilli. Ma nel 2024, durante la mostra dedicata a Masolino, un giovane studioso, Francesco Suppa, avanzò una nuova ipotesi: il personaggio raffigurato non sarebbe Sant’Ivo, che solitamente ha in mano pergamene o libri, ma qualcun altro. L’uomo nell’affresco ha infatti un bastone, forse un cero: un riferimento alla Candelora, la festa della Presentazione al Tempio.

Durante il restauro curato da Lidia Cinelli, grazie alle analisi a infrarossi sono emersi dettagli fondamentali: tra le figure si distingue una bandiera sulle giovani donne, un manto di vaio sul personaggio centrale e abiti eleganti. Tutti indizi che hanno portato gli studiosi a una nuova interpretazione iconografica: si tratta di Sant’Orsola e delle 11mila vergini, martiri cristiane. Secondo la leggenda, Sant’Orsola, principessa cristiana, fu uccisa insieme al suo seguito a Colonia dagli Unni durante un pellegrinaggio verso Roma.

Con il riconoscimento del ciclo pittorico dedicato a Sant’Orsola, si chiude un mistero durato secoli. E si aggiunge un prezioso tassello alla conoscenza dell’attività di Masolino a Empoli.

Paolo Pianigiani ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riscoperta e al restauro dell’opera: studiosi, enti, sponsor e collaboratori, tra cui la restauratrice Lidia Cinelli, la Soprintendenza, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e i tanti amici, primo fra tutti Walter Siemoni, che hanno accompagnato questo lungo percorso di recupero della memoria artistica empolese.

