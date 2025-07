Fugge dai poliziotti, si getta nel fosso e picchia gli agenti: arrestato

Un ventenne è stato arrestato dalla polizia di Sesto Fiorentino per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane - di origini tunisine - è stato visto in via Lucchese mentre armeggiava con i cavi di una moto in sosta.

Ha provato a fuggire gettandosi nel Fosso Osmannoro e, dopo essere stato raggiunto dagli agenti all’interno del canale, ha iniziato a colpirli ripetutamente con calci e pugni.

Con non poca difficoltà, il 20enne di origine tunisina è stato bloccato e arrestato, è sottoposto a divieto di dimora nei comuni di Firenze e Sesto Fiorentino.

Uno degli agenti intervenuti, a seguito della colluttazione, ha riportato delle escoriazioni multiple giudicate guaribili in 3 giorni.