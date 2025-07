E’ stata inaugurata la nuova sede di Storie Locali, in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte, la serata è stata allietata da Flavio Fiori cantautore, che ha eseguito brani del suo repertorio, Flavio, nato alle Cinque Case, località di Santa Maria a Monte legato molto alla sua terra e alle sue genti.

Gli interventi del presidente Paolo Buti che ha sottolineato questo spazio libero e aperto a tutte le generazioni interessate alla storia e alle tradizioni di Santa Maria a Monte e dintorni. Poi la volta di Agata Guerrazzi la quale ha tracciato il periodo della famiglia Carducci che visse a Santa Maria a Monte dal 1856 al 1858. Alberto Fausto Vanni ha ricordato i trent’anni di Storie Locali il frutto di un seme seminato da don Lelio Mannari, proposto di Santa Maria a Monte dal 1959 al 1980, appassionato di storia al quale va il nostro totale riconoscimento e desideriamo dedicargli questa serata, inoltre non possiamo dimenticare i fondatori che purtroppo non ci sono più che sono stati le colonne portanti di questa associazione la contessa Angelica Meyer, Buti Benito, Falaschi Giuliano, Falorni Marcello e Pupilli Giancarlo.

L’associazione storico culturale Storie Locali di Santa Maria a Monte vuol fare un passo in avanti con l’inaugurazione di un locale dedito alle storie e alle tradizioni di questo paese e dei suoi dintorni, ospiteremo convegni, mostre e quant’altro legato a Santa Maria a Monte e paesi vicini.

Un nome importante Giosuè al quale siamo molto legati, in questo piccolo centro della Toscana dal 1856 al 1858 ospitò la famiglia Carducci, con Michele Carducci medico, babbo di Giosuè.

Tanti scritti sono stati fatti nel vecchio secolo per ricordare la tragica morte del fratello Dante Carducci, due libri sono la testimonianza di quello che successe in via Renaio in casa Carducci. Luigi Severgnini con “Il dramma di casa Carducci” e di Urio Clades “Dall’idillio di San Miniato alla tragedia di Santa Maria a Monte”

Questo locale denominato “Giosuè caffe letterario” sarà un locale dedicato alla cultura di questo paese che ha tanta storia da raccontare.

