Incidente in scooter a Viareggio, gravi due giovani

Restano ricoverati in condizioni critiche nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Livorno un 19enne e un 20enne coinvolti in un grave incidente con lo scooter avvenuto nella notte nella zona del Principe di Piemonte. I due ragazzi, soccorsi in codice rosso, sono stati trasportati d’urgenza prima all’ospedale Versilia e poi trasferiti a Livorno, uno in elicottero e l’altro in ambulanza.

Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri, al momento non risultano altri veicoli coinvolti: si tratterebbe di un incidente autonomo, probabilmente causato dalla perdita di controllo del mezzo.

Grande commozione in città, in particolare nel quartiere Varignano, dove entrambi i giovani risiedono. Uno dei feriti, Aimen, è legato al gruppo "La Viareggio Ultras", mentre Anthony è fratello di un altro esponente della tifoseria.

In segno di rispetto e vicinanza, gli ultras del Viareggio hanno annunciato l’annullamento del decimo torneo "Lele & Nicola", previsto per sabato.

Notizie correlate