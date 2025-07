La sindaca di Fucecchio Emma Donnini è la nuova presidente di Sporvic Community

E' la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, la nuova presidente di Sporvic Community, l'associazione costituita dai Comuni del Comprensorio del Cuoio che svolge attività di eccellenza nel campo della progettazione e dello sviluppo di servizi per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica degli sportelli unici alle imprese, nonché per l’alta formazione, l’assistenza ed il supporto ai responsabili Suap degli oltre 20 Comuni della Toscana che usufruiscono della piattaforma telematica Sporvic.

La nomina della sindaca Donnini, che succede al presidente dimissionario Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto, è avvenuta all’unanimità di voti dei componenti il Consiglio direttivo dell’associazione, composto dai sindaci dei sei Comuni del Comprensorio del Cuoio.

“Ringrazio gli altri sindaci per la fiducia accordata, consapevole dell’importante lavoro svolto negli anni per la valorizzazione e l’ammodernamento dei Suap – dichiara Emma Donnini -. Sono consapevole dell’impegno che mi aspetta, visti gli importanti obiettivi che l’associazione si è data nell’ambito delle misure del PNRR per la transizione digitale e per una nuova edizione del corso di Alta formazione in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma sono anche attratta dalla sfida della partecipazione e del coinvolgimento nei processi di ammodernamento dei servizi comunali e di semplificazione amministrativa. Ovviamente, auspico la continuazione di un lavoro di gruppo che veda il costante e fattivo coinvolgimento delle amministrazioni locali che fanno parte dell’associazione”.

