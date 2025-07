Rubano soldi, gioielli e vestiti: ladri in azione a Empoli

I ladri hanno fatto irruzione in una casa di Empoli in una casa vicina al giardino di via del Giardino A, all'inizio di Ponzano. Il furto dovrebbe essere avvenuto tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio. I malviventi hanno messo un'intera casa a soqquadro e causato danni, hanno portato via contanti, qualche gioiello e indumenti di pregio, ma la conta è ancora in divenire.

A rendersi conto del furto un familiare dei residenti, che ha faticato a aprire la porta di casa e - una volta all'interno - ha notato le luci accese e tutto in disordine. In quei giorni i padroni di casa erano in villeggiatura.

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica: i ladri sarebbero entrati dal portone blindato, utilizzando quella che viene chiamata 'chiave bulgara', un attrezzo in grado di aprire anche i portoni più difficili.

"Hanno messo tutto sottosopra. Non hanno cercato oggetti di valore, solo oro e contanti, hanno arraffato dei vestiti, dei gioielli e qualche centinaio d'euro. I vicini non hanno sentito niente, ma nei giorni precedenti qualcuno aveva notato persone poco raccomandabili vicino casa. Nel giardino infatti da tempo girano persone sospette, la luce non c'è e i giochini sono rotti, abbiamo contattato il Comune affinché intervenga" sono le parole di uno dei familiari delle vittime del furto.

