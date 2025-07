Montespertoli rinnova la cittadinanza onoraria al Popolo Saharawi

Mercoledì 9 luglio 2025 Montespertoli ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’accoglienza, della solidarietà e dell’amicizia con il popolo Saharawi. La mattinata si è aperta presso la Scuola Media Renato Fucini, dove i dieci bambini Saharawi, ospiti del nostro territorio, sono stati accolti con gioia dai coetanei del centro estivo comunale. Insieme hanno giocato, condiviso momenti di allegria e celebrato il tradizionale rito del tè, simbolo di ospitalità e condivisione.

Nel pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale, la Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani e il Sindaco Alessio Mugnaini, insieme all’Assessora con delega alla Cooperazione Internazionale Ottavia Viti e a Graziano Giotti del Comitato pro Saharawi, hanno consegnato ai piccoli ospiti una pergamena simbolica che rinnova la cittadinanza onoraria concessa all’intero Popolo Saharawi nel 2017.

Durante l’incontro, l’assessora Ottavia Viti ha raccontato la sua recente esperienza nel territorio saharawi:

“A novembre ho avuto la fortuna di essere nei territori Saharawi e mi auguro davvero che un giorno non ci saranno più Piccoli Ambasciatori di Pace in viaggio, perché significherebbe che questa lunga lotta è finalmente finita. Quello che mi ha colpito di più è il modo in cui affrontano tutto, sempre insieme, come una comunità. In una scuola ho letto una frase che porto con me: ‘Nel deserto non nascono fiori o piante, ma fioriscono persone’. È questo il senso più profondo della loro resistenza e della battaglia politica del popolo Saharawi.”

Il rappresentante del Popolo Saharawi in Toscana ha ringraziato l’Amministrazione e la comunità di Montespertoli per l’impegno costante e le iniziative di accoglienza, ricordando che questa popolazione vive da decenni in attesa della propria indipendenza e che l’aiuto verso i bambini rimane fondamentale.

La giornata si è conclusa con una cena all’aperto in Piazza del Popolo, organizzata per raccogliere fondi a sostegno del progetto di accoglienza.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone, alle associazioni e ai volontari che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa di solidarietà e fratellanza, rinnovando l’abbraccio di Montespertoli ai Piccoli Ambasciatori di Pace.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

