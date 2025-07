Montopoli in Val d'Arno, ecco bando per la direzione scientifica del sistema museale

È stato pubblicato l'avviso di selezione per l'affidamento di incarico professionale per la direzione scientifica del sistema museale montopolese. L’Amministrazione Comunale di Montopoli intende, infatti, affidare la direzione scientifica del Sistema Museale Montopolese.



Di cosa si occupa?

– cura dei rapporti, relativi al Sistema Museale Montopolese, intercorrenti tra il Comune e altri Enti pubblici, con particolare riguardo agli uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali e le attività Culturali (Soprintendenze), all’Associazione Musei Archeologici della Toscana, all’Amministrazione Regionale, all’Amministrazione Provinciale, ai Sistemi museali di cui il Museo fa parte;

– progettazione di interventi di promozione della struttura museale e delle sue attività, a carattere didattico, divulgativo e scientifico, e supervisione sulla loro realizzazione; in particolare contribuire all’organizzazione delle manifestazioni d’arte e cultura che si svolgono nell’ambito delle iniziative del Museo e delle iniziative di didattica museale;

– formulazione di proposte e pareri in merito a prestiti, riproduzioni di opere che fanno parte delle collezioni del Museo e a nuove acquisizioni;

– indirizzo tecnico-scientifico, coordinamento e supervisione di attività di ordinamento, inventariazione, catalogazione, documentazione, conservazione e restauro delle collezioni del sistema museale; in particolare costituire l’inventario generale di tutte le proprietà presenti nel Sistema Museale Montopolese;

– attività di documentazione e ricerca sui beni culturali conservati nel Museo, nei punti del sistema museale o presenti sul territorio comunale;

– adempimenti previsti dal sistema cultura della Regione Toscana e collaborazione con l'Amministrazione Comunale al fine di predisporre l'invio della domanda per il riconoscimento della qualifica di museo/ecomuseo di rilevanza regionale

– Sistema Museale Nazionale ed eventuali e successivi rinnovi;

– predisporre relazione sull’attività svolta;

– vigilare sul personale impiegato dal gestore del sistema museale ed indirizzarne la formazione professionale;

– formulare proposte per la conservazione, la destinazione e l’uso dei beni culturali esistenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda la conservazione, il Direttore o la Direttrice ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, agli altri Enti proprietari e alle Soprintendenze competenti le esigenze di interventi di manutenzione e di restauro delle opere contenute nel Museo e negli altri punti del Sistema Museale.



Come si presenta la domanda?

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo lo schema allegato (MODELLO A), redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata di curriculum.

La domanda, dovrà essere indirizzata a : COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, indirizzo Pec: info@pec.comune.montopoli.pi.it avente ad oggetto “Domanda per incarico professionale per la direzione scientifica del Sistema Museale Montopolese – Comune Di Montopoli In Val D'Arno”- corredata dei seguenti allegati:

1. modulo di domanda sottoscritto (MODELLO A); (versione editabile)

2. curriculum sottoscritto;

3. proposta progettuale

A questo link la documentazione https://servizi.comune.montopoli.pi.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Procedure_automatizzate_nel_ciclo_di_vita_dei_contratti_pubblici

Fonte: Ufficio Stampa

