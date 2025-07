Picchia violentemente senza motivo il suo cane, denunciato

A Figline e Incisa Valdarno, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 30 anni, residente nella zona, ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale, recentemente modificato dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82.

L’episodio è avvenuto qualche notte fa, quando il giovane, in casa con la fidanzata e un amico, ha avuto un improvviso e immotivato scatto d’ira e si è violentemente scagliato contro il proprio cane, un bassotto. L’animale è stato ripetutamente colpito, riportando evidenti ferite e traumi su tutto il corpo.

I presenti sono riusciti a sottrarre il cane all’uomo e a portarlo fuori dall’abitazione, chiamando immediatamente i soccorsi. L’animale è stato affidato all’ENPA Valdarno di Cavriglia e trasportato in un ambulatorio veterinario della zona, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Successivamente sarà preso in carico dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L’uomo, in stato di agitazione psico-fisica, è stato invece condotto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli per ricevere le cure necessarie. Nei suoi confronti è stata formalizzata una denuncia per maltrattamento di animali.



