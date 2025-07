Rimossa auto abbandonata in zona Santa Maria a Empoli

Questa mattina, giovedì 10 luglio, è stato rimosso il rottame di una vettura abbandonata nei pressi di un condominio di via Valsesia, zona Santa Maria. L'intervento è l'ultimo di una lunga serie legato agli abbandoni a quattro ruote, che richiede una procedura complessa, spesso a carico dell'Ente sia logisticamente che finanziariamente.

L'intervento è stato seguito dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli. Il veicolo, quel che rimane di una Citroen C3, era stato trovato anche carico di rifiuti, prontamente rimossi anch'essi nell'arco della giornata di oggi da Alia.

I PRECEDENTI - Già il 21 gennaio 2025 erano stati rimossi 7 veicoli, 6 in via del Castelluccio e 1 in piazza Guido Guerra. I proprietari sono stati sanzionati per l'abbandono del mezzo già da tempo, che nel corso degli anni era stato vandalizzato e le cui targhe erano state rimosse. Quello di oggi invece è il secondo veicolo abbandonato rimosso da via Valsesia. La polizia municipale ha avviato il procedimento per altri 4 rottami ancora presenti sul territorio empolese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa