Santa Croce sull'Arno, oltre 600 persone sul prato di piazza del Popolo al Green Day

Il Green Day si conferma una grande festa, grande nei numeri e nella partecipazione. L'edizione 2025 della serata in piazza del Popolo, a Santa Croce sull'Arno alla fine ha visto partecipare oltre 600 persone. Carne alla brace, patate fritte di Santa Maria a Monte, cocomero e gelato, con tante allegria e voglia di stare insieme sono stati gli ingredienti della festa più frequentata dell'estate santacrocese.

Il pubblico ha apprezzato tutto, ma in particolare Ape del gelato Gel-Aut, simbolo e strumento di lavoro del progetto per l'inserimento dei ragazzi autistici nel mondo dell'occupazione.

Non sono mancate anche le iniziative collaterali come la sfilata di una decina di trattori d'epoca messi a disposizione da privati e appassionati di mezzi agricoli, c'erano anche i rari trattori d'epoca marchiati Porsche.

Una bella festa organizzata dai servizi educativi del comune grazie alla collaborazione di tante componenti della società santacrocese e non, tra cui l'associazione Ricreativa di Staffoli, l'associazione Carabinieri, le cuoche della cucina scolastica di Santa Croce, i volontari della sagra della Patata Fritta di Santa Maria a Monte, i commercianti del Ccn di Santa Croce, la Pubblica assistenza e la Misericordia di Santa Croce sull'Arno

“Questa festa conferma il successo dello scorso anno – dice il sindaco Roberto Giannoni - anche se forse i numero sono leggermente cresciuti. Un'iniziativa che evidenza come a Santa Croce c'è ancora un tessuto sociale che ha voglia di vivere il proprio territorio, ritrovarsi passare del tempo insieme. Santa Croce è una cittadina operosa e di lavoratori, ma ha anche un tessuto sociale coeso. Come dimostra questa festa, ci sono tutti i presupposti per sviluppare e potenziare una società con un radicamento profondo al proprio territorio e alla propria realtà. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la festa a cominciare dai servizi educativi del comune per finire con le molte realtà associative che hanno saputo fare squadra e creare un momento importante per tutta Santa Croce”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

