Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, alla periferia di Empoli. Non lontano da via Magolo a Avane, lungo il corso del fiume Arno, per motivi ancora da chiarire si sono sviluppate le fiamme.

Sembra che siano andate a fuoco alcune sterpaglie sulla riva del fiume. Un fumo bianco si è alzato dal rogo ed è visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la risoluzione dell'incendio.