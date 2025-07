'Super cena Viola': a Montopoli si ritrovano i tifosi della Fiorentina

Tifosi e tifose della Fiorentina sono chiamati a rapporto.Venerdì 11 luglio alle 20.30 a La Bettola Tavern di via Fornoli a Montopoli in Val d'Arno si terrà la "Super cena Viola".

Come ogni anno i tifosi della Fiorentina della zona si ritrovano a tavola sia per un consuntivo della stagione passata, sia per pensare a quella che sta per cominciare. Ma soprattutto per condividere la passione per la squadra e ritrovarsi in un momento di convivialità.

Gli organizzatori fanno sapere che "sono gradite sciarpe, maglie e cappelli" e sperano di bissare i successi degli anni passati, quando tantissimi fedelissimi viola si raggrupparono per una cena che è una festa.