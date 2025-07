'Una donna di prim’ordine' in scena a Castelfiorentino

Continua in Piazza Gramsci, a Castelfiorentino, la rassegna teatrale “Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro”, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo.

Dopo l’apprezzato omaggio a Dario Fo, il secondo spettacolo in programma Lunedì 14 luglio alle ore 21,30 (ingresso gratuito) è “Una donna di prim’ordine-Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito” di Roberto Pozzi che ne cura anche la regia, con Maria Pia Timo.

Il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, le parecchie mail da smistare, la palestra. Può un’attrice comica mettere in ordine la nostra vita? Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna e soprattutto tante risate. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di una divertente commedia sul disordine che vede protagonista Maria Pia Timo, attrice e comica italiana, nota per il suo istinto da monologhista, la sua versatilità e il suo talento nel creare personaggi memorabili sul piccolo e grande schermo, nonché sui palcoscenici teatrali.

La rassegna castellana si concluderà Lunedì 21 Luglio “La Mandragola”, la più famosa ed imitata commedia del Rinascimento, portata in scena da Stivalaccio Teatro.

Tutti gli spettacoli (ingresso gratuito) sono in programma alle ore 21,30.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate