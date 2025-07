Una rosa e una lettera per Marina Fantoni, l'angelo dei libri di San Casciano

Una presenza costante, responsabile, rispettosa del proprio ruolo che svolgeva con rigore e dedizione, che per oltre trent'anni ha affiancato e supportato l’attività dei bibliotecari e delle bibliotecarie di San Casciano lavorando con passione e senso civico. Marina, impiegata al front office della sala lettura di via Roma, ha investito tutta se stessa sull’amore per libri, si è dedicata agli altri senza mai risparmiarsi, erogando informazioni e orientando giovani e adulti di tutte le età con indicazioni puntuali e consapevoli.

Un’attività che ha svolto fino a circa un anno fa, quando a causa delle difficoltà legate al peggioramento della malattia che l’aveva colpita sin dalla nascita, non ha potuto più garantire la sua delicata presenza tra gli scaffali.

“Marina ha custodito e si è presa cura del cuore più prezioso del nostro territorio, la cultura della memoria – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi - ha voluto bene al fulcro letterario e ha contribuito alla vitalità sociale che anima la biblioteca perché lì, tra i volumi, le iniziative aperte al pubblico, i lettori e le lettrici in erba e gli utenti più adulti, insieme ai bibliotecari e alle bibliotecarie che si sono avvicendati nel corso degli anni, ha trovato un mondo di affetti e vicinanza che ha arricchito il suo percorso umano e professionale”. Una ‘casa-comunità’ che adesso piange la sua scomparsa, avvenuta ieri, a San Casciano.

Una perdita che ha generato sgomento in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla e apprezzare le tante qualità che la caratterizzavano. Nell’esprimere le più sentite condoglianze l’amministrazione comunale si stringe in un abbraccio profondo ai familiari. Al dolore si uniscono i colleghi-amici di Marina, i dipendenti e le dipendenti del Comune di San Casciano, che hanno voluto onorare il suo ricordo con una lettera e una rosa rossa poggiati sul desk della biblioteca, in corrispondenza della postazione che ha occupato per anni, a testimoniare il senso di vuoto che Marina lascia nel cuore di tutta la sua comunità. “…Chi ha avuto il piacere di conoscerla – si legge - ne ha apprezzato la disponibilità, la professionalità e - perché no anche la sua pungente ironia - che spesso sapeva alleggerire le giornate. Per noi è stato bello condividere con lei un percorso non solo professionale ma anche un’esperienza di vita intensa e autentica”.

“Ciao Marina, fai buon viaggio, – conclude il primo cittadino - quello che hai condiviso con la comunità di San Casciano ha inciso un segno profondo di umanità, cittadinanza attiva, solidarietà. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra biblioteca, i valori che ci hai trasmesso e la strada della partecipazione alla vita culturale che abbiamo tracciato insieme”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa