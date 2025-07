Paura in spiaggia a Viareggio, minorenne aggredisce tre persone con una bottiglia

Pomeriggio di paura sul litorale versiliese, dove un episodio di violenza ha scosso turisti e residenti. Tre persone sono rimaste ferite in una brutale aggressione avvenuta sulla spiaggia di Viareggio, nei pressi del bagno Nettuno, lungo la Passeggiata. L’autore del gesto, incredibilmente, è un ragazzo minorenne.

Secondo le ricostruzioni, tutto è iniziato quando il giovane è stato sorpreso a rubare uno zaino lasciato incustodito in spiaggia. Messo alle strette, si è allontanato abbandonando il bottino, ma poco dopo è tornato sul posto, armato di una bottiglia di vetro che ha infranto per usarla come arma.

Il titolare dello stabilimento balneare, insieme al cognato, ha cercato di bloccarlo per impedirgli di accedere alla struttura. Il ragazzo, in risposta, ha sferrato colpi con il vetro tagliente, ferendo entrambi e anche un cliente intervenuto per aiutare. La scena ha gettato nel panico i presenti.

Il giovane è stato infine immobilizzato dagli stessi aggrediti prima dell’arrivo dei carabinieri, che lo hanno preso in consegna. Giannessi e il cognato sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale della Versilia, mentre il cliente ha ricevuto le prime cure dai volontari della Croce Rossa e della Croce Verde di Lido di Camaiore, intervenuti insieme all’automedica.

L’episodio ha suscitato profondo sconcerto tra i commercianti e gli abitanti della Passeggiata, sempre più preoccupati per la crescente insicurezza anche nelle zone turistiche. “Una violenza così, in pieno giorno, non si era mai vista”, commentano alcuni operatori balneari. La preoccupazione è che simili episodi possano mettere a rischio l’immagine e l’attrattività della località proprio nel cuore della stagione estiva.

