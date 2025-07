Viola la detenzione domiciliare a Empoli e minaccia l’ex moglie: 35enne in carcere

È stato rintracciato nel centro cittadino dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli e condotto nel carcere di Sollicciano il 35enne destinatario di un’ordinanza di revoca della detenzione domiciliare, con riconversione nella pena detentiva principale.

L’uomo, già condannato lo scorso maggio per maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, aveva ottenuto in un primo momento la possibilità di scontare la pena — 3 anni e 2 mesi di reclusione — in regime di detenzione domiciliare, con l’obbligo di rispettare alcune prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Tra queste, vi era l’obbligo di partecipare a un percorso rieducativo per uomini autori di violenza domestica, il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio e l’assoluto divieto di contatti con la ex moglie, vittima delle precedenti condotte violente.

Tuttavia, l’uomo ha sistematicamente disatteso le disposizioni. Secondo quanto emerso, avrebbe disertato gli incontri del percorso rieducativo, violato l’obbligo di permanenza in casa e — fatto ancora più grave — avrebbe reiterato atteggiamenti minacciosi e aggressivi nei confronti dell’ex coniuge.

A seguito delle ripetute violazioni, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di revocare la misura alternativa e di disporre l’esecuzione della pena detentiva in carcere. Il 35enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, sottoposto alle formalità di rito e infine condotto nella casa circondariale di Sollicciano, dove sconterà la condanna residua.

