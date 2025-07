Allarme per dei messaggi SMS sospetti, la ASL invita a non rispondere

A seguito di alcune segnalazioni ricevute questa mattina da parte di utenti che si sono rivolti alla portineria e allo sportello Cup dell’ospedale del Mugello, l’Azienda Sanitaria invita i cittadini a non dare seguito a eventuali SMS sospetti che sembrano provenire dagli uffici CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’Azienda USL Toscana centro. In particolare, si raccomanda di ignorare messaggi che chiedono di contattare numeri specifici per presunte urgenze legate ad appuntamenti o comunicazioni importanti. I numeri di telefono indicati nei messaggi hanno spesso prefissi a tariffazione speciale. Questi numeri non appartengono all'Azienda USL Toscana centro.

L’Azienda invita pertanto a non rispondere ai messaggi e a non richiamare i numeri indicati. Il consiglio è di controllare sempre il mittente del messaggio e, se i dubbi permangono, di chiamare il numero ufficiale del CUP dell’Azienda USL Toscana centro: 055 54 54 54.

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

