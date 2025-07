Auto abbandonate a Santa Croce, 4 rimosse in una mattina. Giannoni: "Comportamento inaccettabile"

Blitz della polizia municipale di Santa Croce sull'Arno per quanto riguarda i veicoli abbandonati. Questa mattina (venerdì 11 luglio) gli agenti hanno rimosso quattro veicoli abbandonati da diversi mesi, in varie zone del paese. Si tratta di automobili non più in grado di marciare, sprovviste di copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Tutti elementi che dopo vari accertamenti e ricerche, hanno portato la polizia municipale a classificare queste vetture come rifiuti da smaltire.

Nel dettaglio questa mattina gli agenti hanno rimosso una Peugeot da via Sozzi, una Chrysler abbandonata in via 11 Febbraio, una Lancia Y in piazza Pistolesi e per ultima una Fiat Bravo in via Morandi. Tutti i veicoli verranno avviati alla demolizione, visto per altro che gli accertamenti della polizia municipale hanno escluso che fossero gravate da sequestri giudiziari o che si trattasse di veicoli rubati o utilizzati per commettere delitti. Per altro prima di arrivare alla rimozione, la municipale aveva anche sanzionato nei mesi passati i veicoli con contravvenzioni, per aver violato le norme del codice della strada in materia di sosta.

Un problema e un malcostume, quello dell'abbandono dei veicoli che negli anni a Santa Croce ha assunto un certo rilievo e su cui la giunta Giannoni, già da mesi, ha cominciato a metterci mano, con il supporto e il lavoro degli agenti della polizia municipale, per invertire questa tendenza, rimuovendo i veicoli che per il codice della strada possono essere classificati come rifiuto. "Questa amministrazione comunale - dice il sindaco Roberto Giannoni – non tralascia il problema dei veicoli abbandonati sul territorio. Questa mattina ne abbiamo rimossi 4 e continueremo là dove necessario. È una questione di decoro, di rispetto degli spazi pubblici e di sicurezza dei cittadini. Non intendiamo continuare a tollerare questo malcostume dell'abbandono dei veicoli e quindi insisteremo nel contrasto a questa condotta. Se un proprietario si vuole disfare di una vettura o la vende o la demolisce, come fanno le persone che rispettano la legge, ma non può abbandonarla in uno spazio pubblico, questo è un comportamento inaccettabile in un paese civile e che tiene alla propria immagine".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

