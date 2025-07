"Cittadinanza onoraria a Firenze per Francesca Albanese": la proposta di Sinistra Progetto Comune

La città di Firenze potrebbe conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Lo propone una risoluzione presentata in Palazzo Vecchio dal gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune, che auspica anche la candidatura di Albanese al Nobel per la pace.

"La sua professionalità è fuori discussione, testimoniata da una vita dedicata alla difesa del diritto e della dignità dei popoli", dichiara il capogruppo Dmitrij Palagi.

Palagi condanna con forza gli attacchi rivolti alla relatrice Onu, giudicandoli "un insulto all’idea stessa di una comunità internazionale impegnata per la pace e alle Nazioni Unite". Il riferimento è alle recenti sanzioni decise dagli Stati Uniti nei confronti di Albanese, in seguito al suo ultimo rapporto per l’ONU intitolato Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio, in cui vengono citate aziende che sosterrebbero, direttamente o indirettamente, l’esercito israeliano e l’occupazione.

"Firenze, che si fregia del titolo di operatrice di pace, non può restare in silenzio", aggiunge Palagi, rinnovando ad Albanese "solidarietà e gratitudine per la generosità con cui ha sempre svolto il suo incarico".