Code per pullman in fiamme sull'A1 nell'allacciamento A11, tra Firenze-Pisa Nord e Firenze Impruneta

Alle ore 21:00 circa sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l’allacciamento con A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Impruneta verso Roma, si sono registrati 4 km di coda a causa di un pullman in fiamme all’altezza del km 290 in corrispondenza del quale il traffico, che era stato in precedenza temporaneamente bloccato, transita su una corsia.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

La coda è ora in diminuzione mentre sono in corso le operazioni di ripristino del tratto stradale

Fonte: Autostrade per l'Italia