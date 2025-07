Consulta giovanile di Vinci, eletto il direttivo

Il lavoro della nuova Consulta giovanile del Comune di Vinci è entrato nel vivo. Mercoledì 9 luglio sono infatti partiti i lavori della nuova assemblea consultiva, che ha scelto il nuovo consiglio direttivo, eleggendo Chiara Torrigiani come presidente e Grazia D’Amaro come sua vice.

Ad aprire la prima riunione del nuovo corso Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Lorenzo Micheli, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili.

Proprio il sindaco ha augurato un ottimo lavoro al gruppo di lavoro: “Mi hanno fatto particolarmente piacere i tanti interventi di ragazze e ragazzi volti a costruire qualcosa di concreto per la nostra comunità. In bocca al lupo a tutto il direttivo che nei prossimi mesi potrà elaborare proposte e progetti per migliorare il nostro territorio”.

Micheli ha rivolto i suoi “più sinceri auguri al nuovo gruppo di giovani della consulta. Un bel gruppo coeso che sono certo sarà lo specchio del parere giovanile sul nostro territorio”.

Questi i componenti del consiglio direttivo: Gioia Borracchini, Irene Lunardi, Viola Marradini, Giulia Mastropietro, Lorenzo Mazzanti, Davide Micheli, Rita Micheli, Cosimo Michelucci, Marco Orsi, Margherita Parrini, Federico Eliseo Raffaele, Pietro Trapani, Leonardo Valenti.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa