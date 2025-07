La Coop di via Susini si rifà il look: nuovi spazi e servizi

Sabato 19 luglio sarà l'ultimo giorno di attività estiva per la Coop di via Susini a Empoli. Alle 20.30 il negozio chiuderà per permettere i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile che ospita il supermercato.

A fine luglio prenderà il via l'intervento di ristrutturazione che si concluderà verso settembre, con l’inaugurazione del rinnovato punto vendita che sarà ridimensionato dagli attuali 1.200 a circa 800 metri quadri. Il supermercato è in via Susini da oltre un quarto di secolo, dal 1999.

Avverrà una riorganizzazione degli spazi oltre a una ristrutturazione complessiva. A piano terra e al primo piano nasceranno dei luoghi destinati alla Misericordia di Empoli per ambulatori medici e altri servizi sociali per la popolazione.

L’intervento nel negozio, dicono da Unicoop Firenze, prevede "un rifacimento complessivo dell’area vendita, sia nell’impiantistica che nell’arredo, con la sostituzione di banchi, casse, frigo, luci in un’ottica di efficientamento energetico e maggiore sostenibilità". Il punto vendita avrà una veste moderna e "si qualificherà come minimercato di riferimento con un alto livello di servizio e una piazza dei freschi ricca e assortita, pensata per rispondere alle necessità della spesa quotidiana".

Da lunedì 21 luglio la cooperativa ha predisposto un servizio navetta che effettuerà viaggi continuativi tra il punto vendita di Empoli Pontorme e Via Susini, dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Come ulteriore alternativa per i soci e clienti è attivo anche il servizio “Prenota la spesa” con acquisto on line e consegna a domicilio.