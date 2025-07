Due campi da beach volley nell'impianto sportivo di San Giusto a Scandicci

Il beach volley arriva a Scandicci. L'impianto sportivo di San Giusto sarà dotato di due campi da pallavolo su sabbia, grazie al via libera dato dalla giunta alla richiesta presentata dai gestori dell'area, di proprietà comunale.

"Con grande soddisfazione – afferma l'assessore allo Sport Salvatore Saltarello - annunciamo l’autorizzazione alla realizzazione di due nuovi campi da beach volley all’interno dell’impianto sportivo di San Giusto. Un altro passo concreto nel percorso di ampliamento dell’offerta sportiva in città, che punta a dare sempre più opportunità ai cittadini di praticare attività fisica all’aperto e in compagnia". "Crediamo fortemente nello sport come strumento di benessere, ma anche di aggregazione sociale – prosegue l'assessore -. Offrire una gamma sempre più ampia di discipline e spazi sportivi significa rispondere alle esigenze di un numero crescente di persone, permettendo a ciascuno di trovare la propria dimensione all’interno del nostro sistema sportivo cittadino. L’impianto di San Giusto si arricchisce così di una nuova possibilità per vivere lo sport in modo sano, accessibile e condiviso, rafforzando il legame tra territorio, salute e socialità".

Il contratto di concessione prevede la possibilità per il concessionario di apportare migliorie alla struttura, previa autorizzazione. Il progetto ha avuto il parere tecnico favorevole degli uffici comunali e il via libera della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze. In data 8 luglio la giunta ha approvato la proposta presentata. I campi da beach volley, della dimensione di 8 metri per 16 ciascuno e in sabbia di quarzo, saranno realizzati nell'area triangolare compresa tra i campi da tennis, il campo da calcio, il fiume Greve e il depuratore di San Giusto. I campi saranno dotati di una specifica illuminazione pensata per non abbagliare i giocatori durante l'attività di gioco verso l'alto, con lampade a led dall'intensità regolabile in modo da garantire anche il risparmio energetico. L'area di gioco sarà protetta da una rete. Nella zona intorno ai campi saranno sistemati dei tavoli con delle sedie, per permettere ai giocatori e ai visitatori di riposarsi e guardare le partite.

Fonte: Ufficio Stampa