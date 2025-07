Due multe e un sequestro per i risciò turistici a Firenze

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per il trasporto turistico in area Unesco, continuano i controlli della Polizia Municipale per il rispetto delle norme relative alle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri effettuati da agenzie turistiche.

Ieri le pattuglie del Reparto Fortezza e del Nucleo Autorizzazioni di Polizia Amministrativa hanno sottoposto a verifica 8 veicoli di cui 3 risciò e 5 caddy elettrici. I caddy sono risultati in regola, ovvero in uso ad agenzie turistiche con SCIA in corso di validità ed erano in grado di presentare prova della prenotazione anticipata del giro turistico da parte dei passeggeri. Invece per due risciò, entrambi fermati in piazza San Giovanni, sono emerse irregolarità. Il primo, in possesso di regolare SCIA, trasportava due passeggeri che non avevano effettuato prenotazione tramite l’agenzia turistica proprietaria ma avevano contrattato il giro direttamente sul posto con il conducente in piazza San Giovanni. Per l’agenzia è scattata la sanzione per violazione del regolamento UNESCO (400 euro). Anche l’altro risciò aveva a bordo due turisti; alla guida un cittadino straniero risultato titolare di partita iva come imbianchino ma senza i necessari titoli per l’attività agenzia turistica. Gli agenti l’hanno quindi multato per avere svolto l’attività senza SCIA (4.000 euro) e per il mezzo è scattato il sequestro.

“La tutela del centro e la vivibilità nell’area Unesco sono prioritarie per l’Amministrazione. Con il nuovo regolamento per il trasporto turistico con i cosiddetti mezzi atipici appena approvato dalla giunta comunale e che adesso inizia l’iter in commissioni e consiglio avremo regole stringenti che agevoleranno il lavoro della Polizia Municipale. Intanto i controlli ci sono e vanno avanti per verificare il rispetto delle regole in vigore. Un lavoro importante e quotidiano per il quale ringraziamo le donne e gli uomini del corpo” commentano gli assessori alla Mobilità e Polizia Municipale Andrea Giorgio e al turismo Jacopo Vicini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

