Empoli torna ad assumere: bando di concorso per amministrativo riservato alle categorie protette

È ancora aperto il bando di concorso per 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” – Area degli Istruttori, riservato alle categorie protette. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per le ore 12 del giorno 21 luglio 2025.

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi ha affermato: “Entro l’anno metteremo in servizio 35 nuovi dipendenti per rafforzare le manutenzioni, la scuola, lo sport, l’edilizia, l’URP e altri uffici. Anche questo concorso è molto importante”.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, mediante iscrizione on-line attraverso la compilazione del format di candidatura del Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it

Il presente bando è consultabile e scaricabile sul sito internet del comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e sul Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione www.inpa.gov.it

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane del Comune di Empoli: 0571 757035 email personale@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate