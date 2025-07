Esce fuori strada, muore una 56enne ad Arezzo

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la E78, nei pressi della località Stoppe d’Arca, nel comune di Arezzo. Una donna di 56 anni è morta dopo che la sua auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

L’allarme è scattato alle 15:13. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, tra cui un’auto infermieristica di Arezzo, un mezzo della Croce Rossa, l’elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco con elicottero Drago e squadra a terra, oltre alla polizia municipale.

Nonostante il massiccio intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi al traffico, poi risolti dopo la rimozione del veicolo.

Notizie correlate