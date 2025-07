Estate... da Leggenda: gli appuntamenti a Empoli

Perché è “Un’estate da Leggenda”. Quattro giorni con “A tutto manga summer edition” a Palazzo Leggenda, la mattina, dalle 10 alle 12, da martedì 15 a venerdì 18 luglio 2025, con attività per bambine e bambini da 8 a 12 anni.

Si comincia martedì 15 luglio con ‘Pesca il Balloon, disegna la vignetta!’: un nuovo modo di creare storie a fumetti, pescando a caso pezzi di dialoghi e decidendo chi li pronuncia, a chi e perché; mercoledì 16 luglio ‘Una ragnatela di fumetti’: verranno sperimentate nuove tecniche di disegno e storytelling, creando una storia a fumetti usando gli spazi tra i fili di una ragnatela come vignette; giovedì 17 luglio ecco i ‘Fumetti 3D’: ogni vignetta diventerà uno spazio 3D per rendere la storia più… profonda. E per chiudere in bellezza, venerdì 18 luglio, ultimo incontro sul digitale: ‘Dai Pixel alla carta … si stampa!’ Dopo aver visto le basi del disegno al computer, verrà realizzata una breve storia a fumetti da stampare.

Per chi volesse vivere il giardino delle Collinette, in via Valsugana a Santa Maria, immersi nella natura ad ascoltare bellissime storie animate, l’appuntamento è per lunedì 14 luglio, alle 21.30. Sarà attivo anche il punto prestito.

E poi… tutti i martedì dalle 17 alle 20, dal 1 luglio al 9 settembre (pausa dall’11 al 24 agosto), tante letture e laboratori, giochi e punto prestito al parco di Serravalle!

Mentre, tutti i giovedì c’è una bella novità: la biblioteca la troverete al parco Mariambini, con letture e punto prestito, dalle 17 alle 20, dal 3 luglio al 11 settembre (pausa dall’11 al 24 agosto).

Infine, mercoledì 16 luglio appuntamento con Palazzo Leggenda sotto le stelle: dalle 18 ‘Aperibiblio’ e alle 21.30, I silent e la chitarra: una serata di immagini e musica. Un’esperienza che nutre l’anima e stimola la fantasia.

Gli appuntamenti nei parchi e le attività del mercoledì sera sono a ingresso libero, senza prenotazione; invece per gli incontri del mattino è necessario prenotarsi: telefonicamente contattando il numero 0571 757873, oppure inviando una mail all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

