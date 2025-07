Federmeccanica, il toscano Silvano Simone Bettini nuovo presidente

Silvano Simone Bettini è stato eletto come nuovo presidente di Federmeccanica. Classe 1963, è originario del Mugello. Dal 1981 è co-fondatore del Gruppo ROSSS, società quotata e leader italiano nel mercato degli archivi e scaffalature per magazzini e negozi esporta in 54 paesi.

Bettini prende il posto di Federico Visentin. Lo ha eletto l'assemblea generale che si è riunita a Torino che ha nominatto anche dieci vicepresidente con deleghe operative per il biennio 2025-2027.

Verrà inoltre costituito un advisory board (composto sia da rappresentanti regionali sia da rappresentanti delle altre filiere) che sarà un "supporto qualificante per ampliare il raggio di azione orizzontalmente e verticalmente in una visione d'insieme dell'Industria Metalmeccanica e Meccatronica".