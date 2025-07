Firenze, studente rifiuta l’orale della maturità per protesta "contro il sistema"

Alle Scuole Pie Fiorentine uno studente ha deciso di non presentarsi all’orale dell’esame di maturità, dichiarandosi "contro il sistema". Il giovane, originario del Lazio e con un percorso scolastico in parte svolto in una scuola steineriana, ha comunque ottenuto il diploma con 62/100, avendo già raggiunto il punteggio minimo. La notizia è stata data sul sito di La Repubblica.

La commissione d’esame ha inviato una lettera allo studente esprimendo turbamento per il gesto, ricordandogli l’impegno profuso dagli insegnanti per la sua inclusione. “Otterrai un diploma – hanno scritto – ma rifletti sul vero significato della maturità, che non si conquista con le furbate ma affrontando la realtà con coraggio e coerenza”.

