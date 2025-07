Francesca Albanese, Palagi (Sinistra Progetto Comune): "Cittadinanza onoraria di Firenze e candidatura a Nobel per la pace"

Francesca Albanese, in qualità di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Occupati palestinesi, prima donna a ricoprire questo incarico, è stata più volte presente a Firenze, anche in luoghi istituzionali.

Anche il nostro gruppo consiliare ha avuto modo, in alcune occasioni, di contribuire a momenti di informazione e confronto, con la sua presenza. La professionalità del suo lavoro non è in discussione ed è attestata da una vita spesa a sostegno del diritto e della dignità dei popoli.

Gli attacchi che sta subendo sono un insulto rivolto alla stessa idea di una comunità internazionale impegnata per la pace e alle Nazioni Unite, in particolare per le dichiarazioni di figure di Governo degli Stati Uniti d'America e di Israele.

La nostra Città, che si fregia del titolo di "operatrice di pace", non può rimanere ferma. Per riconoscere il pieno sostegno a Francesca Albanese e ripudiare le modalità messe in campo da chi disconosce ogni principio di diritto internazionale, abbiamo depositato in queste ore una risoluzione, con lo scopo di sostenere l'istanza del Nobel della pace alla Relatrice Speciale e per dare a lei la cittadinanza onoraria di Firenze.

Con l'occasione mandiamo anche un saluto istituzionale, rinnovando la solidarietà e la gratitudine per la generosità con cui ha sempre svolto il suo ruolo.

Ringraziamo anche le tante associazioni e comunità, i movimenti, che ogni giorno tengono vivo l'impegno per una pace giusta in Palestina.

Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune

Notizie correlate