Frontale tra Lastra a Signa e Malmantile: muore 37enne, in due in codice rosso

Un 37enne è morto in un incidente d'auto a Lastra a Signa, in via Vecchia Pisana. I fatti sono avvenuti alle 21 circa di giovedì 10 luglio. Si è trattato di un frontale tra due auto sulla strada tra Lastra e Malmantile. Due sono le persone ferite.

Per cause da chiarire le due auto si sono scontrate frontalmente, due persone - che viaggiavano assieme - sono state sbalzate fuori dall'auto. Una è il 37enne che ha perso la vita; il viaggiatore che era con lui è in condizioni molto gravi in ospedale a Firenze. La persona alla guida dell'altra auto è stata portata in codice rosso a Careggi ma è in condizioni meno gravi: pare abbia accusato un malore dopo il sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Signa, la polizia municipale di Lastra a Signa, i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco.

