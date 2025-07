Gestione delle palestre scolastiche, la Città Metropolitana di Firenze coinvolge il Coni

Approvata all’unanimità dal Consiglio metropolitano la sottoscrizione di una convenzione anche con Coni per la gestione delle palestre scolastiche, su proposta del Consigliere delegato Nicola Armentano.

La convenzione sarà siglata tra Città Metropolitana di Firenze, Comuni interessati e il Coni -Comitato regionale Toscana, per l’uso in orario extrascolastico delle palestre e degli eventuali impianti sportivi esterni annessi agli istituti di istruzione superiore di competenza della Metrocittà.

Come ha spiegato il consigliere delegato Armentano “vengono rimessi a disposizione, fuori dall’orario scolastico, gli impianti sportivi per venire incontro al sempre crescente bisogno e alla voglia di fare sport dei cittadini. Con questa nuova convenzione, qualora non si dovessero essere creare collaborazioni in primis con le associazioni del territorio, il Coni potrà utilizzare gli impianti. Il tutto senza modificare le tariffe in essere, per una gestione più efficiente”.

L’accesso alla collettività locale per l’uso delle palestre e degli impianti sportivi scolastici di competenza della Città Metropolitana rende già ad oggi fruibili gli impianti delle scuole superiori, in orario extrascolastico, a favore dei Comuni, i quali li mettono a disposizione per le associazioni sportive del territorio per le attività dilettantistiche.

Le tariffe di concessione sono differenziate in base alla categoria dell’impianto, con un valore che va da € 5,50 a € 10,30.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate