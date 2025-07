Giuliana Sgrena incanta Pontedera al Cinema sotto le stelle per il Festival Filo d’identità

Ieri sera la 4ª edizione del Festival Filo d’identità ha fatto tappa a Pontedera. L’arena gremita del Cinema sotto le stelle ha accolto con grande affetto e calore la giornalista Giuliana Sgrena, che ha presentato, a vent’anni dal rapimento a Baghdad, il suo ultimo libro “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra”, e ha introdotto il film “Il Nibbio”, che ripercorre la vicenda attraverso un focus sull’ultimo mese di vita di Nicola Calipari, che fu ucciso dai soldati statunitensi dopo aver liberato Sgrena.

In dialogo con la giornalista, la vicesindaca del Comune di Pontedera Carla Cocilova. Una collaborazione importante fra Arci Valdarno Inferiore, Arci Valdera e il Festival Ponte di Parole.

La tappa pontederese arriva dopo la partenza a Fucecchio e la serata nel comune di San Miniato (a seguire nelle foto), all’interno della splendida cornice dei Loggiati di San Domenico. Grandissima partecipazione di pubblico anche per Fumettibrutti, vero e proprio fenomeno del fumetto italiano, che ha presentato il suo ultimo graphic novel “Tutte le mie cose belle sono rifatte”, e per Veronica Lucchesi, nota al grande pubblico come voce della band La Rappresentante di Lista. Lucchesi ha ripercorso le tappe della sua ricca carriera poliedrica tra musica, cinema, teatro e letteratura.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 11 luglio

Montopoli in Val d'Arno – Piazza San Matteo

Ore 21.00 – Aldo Simeone presenta “L’isola dei femminielli” (Fazi Editore)

In dialogo con Beatrice Salvioni

Ore 22.00 – Emanuela Crosetti presenta “Palestina nonostante. Viaggio in Cisgiordania” (Exorma)

Ore 23.00 – TÄRA, set acustico live

TÄRA è una cantante palestinese indipendente nata e cresciuta in Italia con un'intensa passione per l'arte in tutti i suoi generi. L'empatia è l'ingrediente chiave nelle sue canzoni, infatti spesso scrive dal punto di vista di un'altra persona, di solito non esistente, immergendosi profondamente nei sentimenti di un essere immaginario e fluendo con esso, il tutto portando alla creazione. Afferma in senso figurato che le mani abbiano un'anima, in quanto raggiungono soluzioni attraverso le parole prima ancora che la mente possa elaborarle in un pensiero. Abbracciando la sua visione e incarnando l'inconscio, TÄRA sta cercando di dare voce a coloro che non l'hanno; il dettaglio bilingue e trilingue è stato essenziale per raggiungere un numero di persone provenienti da tutto il mondo. Questo è solo l'inizio di un viaggio che cambierà radicalmente le regole del gioco e con il suo stile unico Arab'nB rappresenta con orgoglio il suo paese e la sua cultura.

Sabato 12 luglio – Evento sold out (attiva lista d'attesa)

Pontedera – Biblioteca comunale

Ore 11.00

Incontro con Carolina Capria (@lhascrittounafemmina) presenta “Maestre. Disobbedire e ascoltare se stesse grazie a cinque scrittrici” (HarperCollins Italia, 2025)

In dialogo con Simona Conigliaro

Un viaggio nel cuore della letteratura femminile, una mappa per imparare a vivere libere.

Sabato 12 luglio

Montopoli in Val d'Arno – Piazza San Matteo

Ore 21.00 – Simone Matteuzzi live (piano e voce)

Dalla nebbiosa Milano, classe 2001, Simone Matteuzzi scrive le sue canzoni sonnecchiando qua e là tra accordi, profumi, sillabe e impressioni. Da piccolo si innamora della black music, poi anche dei Pink Floyd, di Miles Davis e di Battiato. Suona nei locali di Milano e nell’hinterland con progetti jazz e cantautorali. Il suo primo singolo, “Ipersensibile”, gli consente di giungere tra gli otto vincitori dell’edizione 2023 di Musicultura, oltre a risultare tra i finalisti di Jam the Future, concorso indetto da JazzMI e Volvo Studio Milano.

Ore 22.00 – Teresa Ciabatti presenta “Donnaregina” (Mondadori, 2025)

In dialogo con Gaja Cenciarelli

Nei quattro anni trascorsi dal suo più recente romanzo ci è mancato lo sguardo di Teresa Ciabatti, la sua cifra stilistica unica, la lucidità, l'ironia, l'equilibrio assoluto del fraseggio. Con l'intensità e l'anticonformismo radicale della sua scrittura, Ciabatti conduce una protagonista che le somiglia in territori a prima vista remoti e indecifrabili, per riportarla a casa più dolente e saggia, capace di riconoscere il baluginare dell'umano ovunque si presenti.

Domenica 13 luglio

Aula didattica Unicoop del Bosco di Montopoli in Val d’Arno

Periodi ipotetici – Spettacolo di poesia e musica

Di e con Gloria Riggio

Gloria Riggio (Agrigento, 2000) è la campionessa italiana di poetry slam 2023, la più giovane e la prima autrice donna nella storia nazionale. Dottoressa in “Studi storici e filologico-letterari”, ha pubblicato raccolte di versi e sue poesie sono state tradotte in spagnolo, tedesco, inglese, francese e greco. È studentessa dell’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico, presso il master in Drammaturgia e Sceneggiatura, e redattrice della rivista di letteratura contemporanea Inverso – Giornale di poesia.

