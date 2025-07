Guasto improvviso alla rete idrica alla periferia di Castelfiorentino

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, oggi venerdì 11 luglio sono in corso mancanze d’acqua nella zona ad sud-est del capoluogo, e in particolare nelle vie: Ciurini, Lucardese, Petrazzi e nella zona industriale di Malacoda e in quella di Pesciola.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16.30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

