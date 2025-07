Il Vescovo Giovanni Paccosi in visita a Fucecchio

Una visita davvero speciale questa mattina a Fucecchio, dove il Vescovo della diocesi di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, è stato ospite dell'amministrazione comunale per portare il suo saluto alla comunità. Accompagnato dalla sindaca Emma Donnini e da Don Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata di Fucecchio, il Vescovo ha visitato il Museo Civico e Diocesano, la biblioteca comunale "Indro Montanelli" e la ludoteca "L'albero fatato", la Fondazione Montanelli Bassi e le Edizioni dell'Erba. A conclusione della giornata, il Vescovo si è infine fermato per un saluto alle Suore.

"Ringrazio Andrea Vanni Desideri, Giovanni Malvolti e Adelmaro Toni per averci accompagnato in questa visita davvero speciale - dichiara la prima cittadina Emma Donnini -. È stato un piacere e un onore avere con noi monsignor Giovanni Paccosi che ringrazio per questa bellissima visita".

Il Vescovo, domani, parteciperà all'inaugurazione del magazzino solidale ristrutturato di Semplicemente Odv, in programma alle ore 10:30 in via Trento 97.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

