Pochi minuti fa intorno alle 18.25 un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel comune di Fucecchio in località Cavasonno, per motivi ancora da accertare. Il fumo bianco si è levato alto e ben visibile anche dalle colline circostanti. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Empoli che stanno lavorando per lo spegnimento.

