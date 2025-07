Inchiesta corruzione Prato, scioglimento del Consiglio comunale e nomina del commissario prefettizio

In una nota della prefettura di Prato viene comunicato l'avvio oggi, 11 luglio 2025, dello scioglimento del Consiglio comunale di Prato e la nomina del commissario prefettizio, che traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative previste nella primavera 2026. La procedura arriva in seguito alle dimissioni lo scorso mese della sindaca Ilaria Bugetti, eletta appena un anno fa con il 52% dei voti al primo turno, travolta da un’inchiesta giudiziaria che la vede indagata per presunta corruzione. Ieri si è conclusa l'esperienza amministrativa iniziata nel giugno 2024.

Di seguito si riporta la nota della prefettura di Prato: "Il Prefetto di Prato, dott.ssa Michela La Iacona, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco di Prato Ilaria Bugetti, divenute irrevocabili in data 11 luglio 2025, ha avviato la procedura di scioglimento del medesimo Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Nel contempo, ricorrendo i presupposti previsti dal comma 7 del citato art. 141, con proprio provvedimento, in attesa del D.P.R. di scioglimento, ha sospeso lo stesso consesso e nominato il Commissario prefettizio nella persona del Prefetto in quiescenza, Dott. Claudio Sammartino".

