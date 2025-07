Inclusione, il Comune di Fucecchio aderisce a Fi.u.me.

Favorire l'inclusione socio-lavorativa e l'autonomia personale dei cittadini presi in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari. Si tratta del progetto Fi.u.me. – Il futuro in un mestiere, a cui il Comune di Fucecchio ha deciso di aderire attraverso una convenzione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell’avviso “Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità”, prevede la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione ed inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Grazie alla convenzione stipulata con la Società della Salute, il Comune di Fucecchio potrà ospitare 10 tirocini nel periodo compreso dal 15 luglio 2025 al 31 dicembre 2027, con possibilità poi di rinnovare la convenzione previo assenso formalizzato tra le parti.

“Un misura di attivazione sociale che siamo felici di poter attivare – commenta l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti -. Un progetto a conferma di quanto quello dell'inclusione sociale rappresenti uno dei temi prioritari per la nostra amministrazione, che crede in una Fucecchio sempre più aperta, solidale e, quindi, inclusiva”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate