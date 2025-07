Incrementato il sistema di illuminazione pubblica sul territorio di Fucecchio

E' giunto alla fase finale il progetto relativo al potenziamento della rete di illuminazione pubblica, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Fucecchio per raggiungere alcune zone del territorio che fino ad oggi ne erano sprovviste.

Il progetto, reso necessario dall’esigenza di migliorare ed integrare il sistema di illuminazione esistente attraverso l’installazione di alcuni nuovi punti luce a led, anche in zone limitrofe ad aree già illuminate, permette di aumentare il grado di sicurezza delle viabilità interessate. Dopo aver concluso i lavori lungo l'argine di Saettino in via della Concia, l'intervento sta procedendo adesso in via Vallebuia, via del Fornino e via delle Corti, in località Botteghe, e si concluderà entro dieci giorni.

“Abbiamo voluto incrementare l’illuminazione pubblica in alcune zone del territorio comunale ai fini della sicurezza cittadina – spiega la sindaca Emma Donnini -. L’intento è quello di aumentare la sicurezza percepita dai cittadini, pur rispettando le prescrizioni normative vigenti, offrendo un livello di illuminazione necessario ad una corretta visibilità in alcune zone comunali che ad oggi ne erano sprovviste”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate