La Cisl inaugura la nuova sede di Pontassieve in piazza Washington

Una nuova sede più comoda, grande e accogliente per la Cisl a Pontassieve. E’ quella inaugurata stamani, in piazza Washington 37, nella zona dei Villini. Con circa 200 metri quadri tutti a piano terreno, in locali luminosi e interamente accessibili ai disabili, prende il posto delle due precedenti sedi di via Londra e via Fratelli Cervi, che non saranno più operative, riunendo in un solo luogo tutti i servizi.

Nella struttura i cittadini di Pontassieve e di tutta la zona potranno trovare i servizi fiscali del Caf, il patronato Inas, la sede zonale della Federazione Pensionati e ovviamente gli operatori sindacali delle categorie dei lavoratori, come nelle vecchie sedi, ma in una zona più comoda e in locali più funzionali. Piazza Washington infatti è prossima al centro, ma facilmente accessibile anche con i mezzi privati e con molti parcheggi in zona, dove si svolge anche il mercato settimanale di Pontassieve.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Pontassieve Carlo Boni, la segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo, il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi e il segretario generale dei pensionati Cisl Firenze-Prato, Emilio Sbarzagli. A benedire i nuovi locali è stato don Luciano Santini di San Michele Arcangelo e San Giovanni Gualberto a Pontassieve.

“Solo negli ultimi due anni – ha detto Fabio Franchi - abbiamo inaugurato nuove sedi a Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio; ora è la volta di Pontassieve, con cui continua l’impegno della Cisl Firenze-Prato per rinnovare e migliorare le nostre sedi all’insegna dell’accoglienza, della funzionalità e di luoghi adeguati di lavoro per i dipendenti dei nostri servizi. E’ un investimento importante, che abbiamo affrontato insieme a Caf, Inas e Fnp, per una Cisl sempre più vicina ai cittadini, ai pensionati e ai lavoratori, con servizi di qualità. E’ la testimonianza di un presidio sul territorio che vuol dire presa in carico dei bisogni delle persone.”

La sede è aperta ogni giorno, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14,30-18,30 e contattabile telefonicamente al numero 055-8313007.

Fonte: Ufficio Stampa

