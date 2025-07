La nuova rosa del Ponte a Cappiano Fc per la stagione 2025/26

Il 10 luglio 2025, allo Stadio Mediceo si è tenuta l’attesa presentazione della nostra squadra che scenderà in campo nella prossima stagione (2025/26) per disputare il campionato di seconda categoria Toscana. Una bella serata, con la presenza di quasi tutti i nostri giocatori, tutti i tecnici e collaboratori, tutti i vertici societari e numerosi inviatati. Tra questi tanti ex giocatori bianco azzurri: Fabio Franchi (ex capitano, con cui la società negli anni 90 ha vinto diversi campionati), Mandorlini Simone, Cenci Gianmarco, D’Ambrosio Luca, Niccolai Alessio.

Tra gli ospiti d’eccezione, abbiamo avuto il piacere di accogliere i nuovi vertici della Contrada Cappiano, nonché il Presidente Xhoi Sejdini ed il Capitano D’Ambrosio Luca, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Un evento piacevole, reso possibile grazie al sostegno di sponsor e partner, e all’instancabile impegno di tanti collaboratori. Vivaldi Stefano, Meacci Francesco, Albano Gianni e suo genero Giacomo , Carmignani Nico, i dirigenti addetti alla cucina. Lunedì 18 agosto 2025 alle ore 18.00 presso lo Stadio Mediceo inizierà l’avventura del nuovo Ponte a Cappiano F.C.

Il Consiglio direttivo

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Presidente Onorario Giampiero Maestrelli, Presidente Luciano Cenci, Amministratore Delegato Fabrizio Bertini, Direttore Generale Fabio Tonarelli, Direttore Sportivo Claudio Capioni, Direttore Tecnico Luca Bacci.

Fanno parte del Consiglio anche i seguenti membri: Iacopo Carli (Consigliere), Fabio Tonarelli (Consigliere del Direttore Generale e Responsabile Cappiano Volley), Massimo Ambrogini (Consigliere), Stefano Vivaldi (Consigliere e Collaboratore del Mister), Andrea Frediani (Consigliere), Francesco Meacci (Consigliere), Giovanni Albano (Consigliere), Ottavio Bravatà (Consigliere), Marzio Banti (Consigliere) e Luciano Banti (Consigliere).

La rosa

MISTER Marchetti Massimo e il DIRETTORE SPORTIVO Capioni Claudio, hanno completato la nuova rosa che parteciperà al prossimo campionato. Ecco i nuovi quadri tecnici:

Marchetti Massimo - Mister

Buti Riccardo - Collaboratore ed allenatore portieri

Seghetti Luca - Collaboratore e fisioterapista/massaggiatore

Rosa giocatori Stagione 2025/2026:

Luca Bellone, centrocampista, 2004; Gabriele Bruni, centrocampista, 1986; Yuri Bucchioni, centrocampista, 2002 – nuovo; Giuseppe Cosentino, centrocampista, 2002; Andrea Dani, difensore, 1996; Denni Dervishi, centrocampista, 2005; Nicola Franchi, centrocampista, 1996 – nuovo; Luca Gasbarro, attaccante, 1998 – nuovo; Donaldo Huqi, difensore, 1999 – nuovo; Lorenzo Landi, difensore, 2000; Marco Laurenza, attaccante, 2003 – nuovo; Pietro Lenti, centrocampista, 2001 – nuovo; Sandro Madrigali, difensore, 1997 – nuovo; Diego Manzi, difensore, 2006 – nuovo; Gianmarco Marcucci, attaccante, 2010 – nuovo; Leonardo Mecca, attaccante, 2005 – nuovo; Vincenzo Miraglia, difensore, 1988; Roberto Morgillo, portiere, 2000 – nuovo; Matteo Puccini, portiere, 1999; Leonardo Roggi, attaccante, 2006 – nuovo; Luca Romboli, difensore, 2002 – nuovo; Jacopo Rossi, attaccante, 1997; Lorenzo Sparaciari, attaccante, 2001 – nuovo; Edoardo Vannini, centrocampista, 2005 – nuovo.

Prima uscita stagionale prevista per sabato 23/08/2025 ore 17.30 triangolare a Peccioli con Pecciolese e Tirrenia.

Fonte: Ufficio Stampa