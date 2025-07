Lavori a Montespertoli, messi in sicurezza i versanti

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la lotta al dissesto idrogeologico, da un lato attraverso il monitoraggio dei versanti a rischio frana in via San Ripoli, via delle Mimose e via Ribaldaccio grazie alla collaborazione con il Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena, e dall’altro con due cantieri in corso su via San Piero in Mercato e via Montelupo.

L’identikit che emerge dai monitoraggi regolarmente effettuati è quello di un territorio con una tendenza generale al verificarsi di movimenti franosi, con fenomeni di deformazione che restano entro soglie di sicurezza grazie agli interventi di contenimento messi in campo. Le condizioni geotecniche di Montespertoli richiedono comunque particolare attenzione, soprattutto in relazione agli eventi meteorologici intensi a cui si assiste con sempre maggiore frequenza. Per questa ragione protagonista delle attività di monitoraggio è una campagna continua di raccolta dati attraverso sistemi installati che consentano di rilevare e registrare ogni minimo spostamento del terreno, permettendo di anticipare eventuali interventi di messa in sicurezza.

“Il contrasto al dissesto idrogeologico è un nostro obiettivo prioritario fin dall’insediamento nel 2019 e nel corso degli anni abbiamo organizzato gli uffici comunali affinché fossero in prima linea nella ricerca di finanziamenti esterni per realizzare opere di consolidamento dei versanti, considerato che si tratta spesso di interventi troppo onerosi per un bilancio comunale – commenta il vicesindaco Marco Pierini, con delega ai lavori pubblici – In questo momento ammontano a oltre un milione e mezzo di euro le risorse mobilitate su questo anno per mettere in sicurezza le frane del territorio, divise tra due interventi che sono quello di via San Piero in Mercato e quello di via Montelupo. Nel corso di questi ultimi anni in media ogni anno ha avuto un intervento di questo tipo, segno del carattere prioritario che questo tema riveste nella nostra agenda”.

Per quanto riguarda la frana di via Montelupo, emersa dopo le piogge di marzo 2025, le indagini geotecniche e strutturali sono concluse e i tecnici sono a lavoro sull’elaborato strutturale. L’inizio dei lavori è previsto intorno al 20 luglio: l’intervento interesserà circa 45 metri di carreggiata, dove saranno installati oltre 20 pali per consolidare il tratto. È previsto anche un allargamento della carreggiata sulla banchina di strada bianca, senza necessità di chiusura al traffico. L’intervento ha un valore stimato di circa 345.000 euro.

Parallelamente proseguono i lavori di consolidamento in Via San Piero in Mercato, dove dal 14 aprile 2025 sono in corso interventi su circa 150 metri di carreggiata. L’opera prevede la realizzazione (appena terminata) di una paratia con 63 pali trivellati collegati da un cordolo in cemento armato, oltre a interventi di drenaggio, rifacimento della sede stradale e del marciapiede. L’investimento complessivo è di circa 1.125.000 euro, interamente coperto con risorse esterne al bilancio comunale. In questo caso la realizzazione della palificata è già in corso da giorni e la chiusura del cantiere – come d’altronde nel caso di via Montelupo – è prevista per l’autunno 2025.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate