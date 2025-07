"L'Ora d'Aria", torna la rassegna di teatro all'aperto a Castelfiorentino: gli spettacoli in programma

Teatro sotto le stelle, risate, riflessioni e un pizzico di leggerezza per chi rimane in città. A partire da mercoledì 16 luglio torna “L’Ora d’Aria”, rassegna di teatro amatoriale all’aperto promossa da TeatroCastello che si svolge nei giardini ex arena (via XX settembre) con spettacoli completamente gratuiti (inizio ore 21.15)

Giunta alla 17°edizione, la rassegna nasce da un’idea di Paolo Puccini, attore e regista teatrale prematuramente scomparso nel 2014, che concepì anche il titolo, semplice e geniale; regalare ai Castellani qualche serata piacevole durante i mesi più caldi, tra spettacoli brillanti, riflessioni leggere e tanto buonumore, traendo spunto dal luogo originario dove si teneva la rassegna nei primi anni, ovvero il Cortile dell’ex Carcere mandamentale di Castelfiorentino dove i detenuti trascorrevano appunto la loro “Ora d’Aria” all’aperto.

Il primo appuntamento in calendario, previsto mercoledì 16, è “Sala di attesa”, proposto dalla Compagnia GAT di Castelnuovo d’Elsa. Un dramma in due atti di Stefania De Ruvo che parla di violenza contro le donne. Femminicidi, stupri, violenze domestiche, tutti questi comportamenti hanno una matrice comune: il rapporto tra l’uomo e la donna, indipendentemente dalle inclinazioni violente del singolo. La pièce è strutturata in dialoghi e monologhi, e anche se questi ultimi riguardano le vicissitudini di donne diverse, vanno a formare un’unica successione. La “Sala di attesa” si trasforma così in una sorta di limbo, un gruppo eterogeneo di donne vittime di violenza ma che ne hanno perduto la memoria. Nel processo di recupero dei loro ricordi, esse acquisiranno la consapevolezza necessaria per lasciare la sala di attesa.

La regia dello spettacolo è di Enrica Fioravanti, interpretato da Romina Catoni, Cinzia Campisano, Catia Carriero, Tosca Pannocchi, Laura Salvadori.

"Da mercoledì – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – prende il via una nuova rassegna teatrale all’aperto, che vedrà sul palco alcune compagnie amatoriali di Castelfiorentino e della Toscana. Si comincia con il gruppo Amici del Teatro di Castelnuovo, con uno spettacolo incentrato sul limbo di un'autoaccusa che troppo spesso accompagna storie di donne, che dalla violenza subita non riescono ad affrancarsi. Un messaggio forte, per riflettere sulla condizione femminile e sulla loro fragilità. Un ringraziamento a TeatroCastello, che ogni anno è impegnato anche nell’organizzazione di questa rassegna, e un pensiero alla memoria di Paolo Puccini, talentuoso artista castellano che tanto ha dato per la diffusione della passione per il teatro tra le nuove generazioni".

Gli altri spettacoli della rassegna sono in programma giovedì 24 luglio “Una questione di share” con la Compagnia Unicorno di Empoli, e giovedì 31 luglio con “Tre per uno” portata in scena dalla compagnia Gli Avanzati di Lucca.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate