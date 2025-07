Medicina, robotica e benessere sociale: Università toscane e Cnr all'Expo di Osaka con la ricerca T-Power

Il 17 e il 18 luglio all’Expo di Osaka andrà in scena "T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives", progetto coordinato dall’Università di Firenze e dedicato alle Scienze della Vita che vede Unifi alla guida di un partenariato composto dagli Atenei di Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO).

T-POWER trae spunto dall'ecosistema dell'innovazione Tuscany Health Ecosystem (THE) – finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che rappresenta nel panorama italiano un modello unico di cooperazione tra alta formazione, istituzioni scientifiche, imprese, sistema sanitario e comunità.

Colonne portanti del progetto sono innovazione in diagnostica di precisione e medicina personalizzata, tecnologie robotiche e soluzioni assistive, oltre a progetti per il benessere sociale e l’inclusione.

All’interno del Padiglione Italia, lo spazio T-POWER ospiterà un'installazione video permanente, curata dall’Università di Firenze, che illustrerà il modello toscano per un ecosistema integrato di Life Sciences declinato secondo le tre priorità dell’Expo di Osaka: saving lives, empowering lives e connecting lives. Il filmato rappresenterà l’avanzamento tecnologico e scientifico delle Life Sciences toscane, nonché l’impatto sulle vite degli individui e sulla comunità, integrando elementi storico-artistici e peculiarità del territorio.

I visitatori potranno conoscere ed esplorare le innovazioni biomediche in ambito di diagnostica di precisione e medicina personalizzata, robotica e benessere sociale grazie all’esposizione – coordinata dall'Università di Pisa – dei prototipi che sarà possibile vedere in azione presentati al mattino dai ricercatori e dalle ricercatrici dei partner di progetto e sviluppati nell’ambito di THE.

Nel pomeriggio, lo spazio T-POWER ospiterà incontri e workshop tematici, coordinati dal CNR di Pisa, dedicati a ricerca oncologica, neuroscienze, radioterapie avanzate, invecchiamento attivo, medicina di precisione. Questi momenti saranno occasioni di scambio e collaborazione con università, centri di ricerca e aziende giapponesi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo scientifico internazionale e promuovere nuove sinergie.

T-POWER si propone come hub di connessione globale, promuovendo soluzioni condivise per le sfide sanitarie del futuro, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

