Murati gli accessi di un edificio abbandonato a Empoli

Nel pomeriggio di giovedì 10 luglio sono stati murati gli accessi di un edificio disabitato in piazza Matteotti, da tempo segnalato come ritrovo di senzatetto. La richiesta era giunta dalla proprietà che si è recata in commissariato per sporgere denuncia dopo l'ennesimo ingresso abusivo nella proprietà privata. Nelle operazioni di messa in sicurezza, gli agenti di polizia hanno provveduto ad assicurarsi che l'area fosse totalmente sgombra mentre gli operai indicati dalla proprietà hanno murato gli accessi.

Così ha commentato l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini: "A seguito di nuove segnalazioni della cittadinanza, ho preso contatti con il commissariato e con la proprietà dell'immobile, con la quale ho effettuato un sopralluogo sul posto la settimana scorsa. Già nei mesi precedenti questa aveva provveduto alla chiusura di alcuni accessi, intervento che, tuttavia, non era stato sufficiente. Ringrazio la proprietà dell'immobile per la collaborazione dimostrata e per aver provveduto alla chiusura di tutti gli accessi. Grazie al commissariato della Polizia di Stato di Empoli per l'attività di coordinamento dell'operazione e per gli interventi effettuati, determinanti al fine di risolvere una questione che destava preoccupazione nei cittadini e nelle cittadine".

Così chiosa il sindaco Alessio Mantellassi: "La strategia per la sicurezza in certe zone della città è fatta da interventi più puntuali ma significativi come quello del palazzo interdetto agli estranei, così come anche di progetti più significativi come quello della nuova piazza Matteotti, che varrà 850mila euro e che permetterà di far vivere in serenità i 'giardini' di Empoli alle famiglie e ai residenti. Gli uffici stanno lavorando per interventi che riguarderanno l'anello pedonale, una pulizia delle aree verdi, la sistemazione dei giochi e un fontanello di acqua pubblica".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa