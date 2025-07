Nonna Carmela è la nuova centenaria livornese

È la signora Carmela Marucci, vedova Marchi, la nuova centenaria livornese. Carmela è nata l’11 luglio 1925 a Baselice, in provincia di Benevento, poi alla fine degli anni ‘50 ha conosciuto Francesco, ferroviere di Campiglia, con il quale si è trasferita a Livorno. Hanno avuto tre figli. Adesso la famiglia si è allargata con l’arrivo di quattro nipoti e, 4 mesi fa, di un pronipote, il piccolo Paolo, che abita in Olanda ma adesso è venuto a trovare i parenti in città.

Nonna Carmela è lucida e attiva, legge perfettamente il giornale e appena possibile si fa accompagnare a fare una passeggiata fuori.

È stata una grande lavoratrice, sempre nel campo della ristorazione, lavorando in vari ristoranti del centro e a Calafuria. Prima della pensione ha prestato servizio anche presso l’istituto di suore di Antignano, dove all’epoca c’erano le cucine per i bambini che frequentavano la scuola.

Ha brindato ai suoi 100 anni in occasione della consegna dell’omaggio floreale che il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare con gli auguri della città. Prossimamente festeggerà anche al ristorante riunendo tutti i familiari.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate