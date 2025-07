Piano Strutturale San Miniato, la Lega: "Una storia infinita, che fine ha fatto?"

Giusto un anno fa il Comune di San Miniato decise di procrastinare i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Strutturale. Un rinvio che meravigliò non poco sia per le inconsistenti motivazioni ufficiali sia perché l’iter di formazione del Piano era iniziato nel 2019 e quindi c’era stato tutto il tempo per approfondire e proporre.

Terminata la procedura delle osservazioni – ampliata di 60 giorni – si dovrebbero svolgere tutta una serie di passaggi successivi in specifici organismi di verifica e quindi ulteriori passaggi in Consiglio comunale e in Consiglio regionale con la conseguenza che l’iter formativo del documento sarà ancora lungo e complesso. Una storia infinita la cui sola conclusione potrà consentire la riattivazione del comparto edilizio ingessato da mesi .

Giusto un anno fa evidenziammo la stranezza di concedere una proroga di 60 giorni. Oggi a distanza di un anno niente più si è saputo del Piano strutturale. Per questo motivo ci chiediamo che fine ha fatto il Piano Strutturale e con noi se lo chiedono tutti gli operatori del settore la cui attività continua ad essere danneggiata da un immobilismo scandaloso non più giustificabile.

SEZIONE LEGA SAN MINIATO

